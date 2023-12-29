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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская назвала положительные моменты российского футбола

29 Декабря 2023 • 20:33 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о положительных моментах в текущем сезоне чемпионата России.

«Самое положительное в российском футболе то, что на зимний перерыв ушли с новым лидером — «Краснодаром». Огромный плюс, что в чемпионате появилась конкуренция», — приводит слова Смородской Legalbet.

Напомним, в первой части сезона РПЛ команды провели 18 туров, в которых «Краснодар» набрал 38 очков и отправился в отпуск лидером чемпионата. Ближайший преследователь — «Зенит», в копилке которого 36 очков. Стоит сказать, что неподалеку находится столичное «Динамо» — у «бело-голубых» 32 балла.

Возобновление Российской премьер-лиги должно состояться в самом начале весны 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ольга Смородская
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