Количество иностранных игроков в чемпионате России: «Ростов» – самый российский клуб

Сегодня из 152 иностранных игроков, что выступают в 16 клубах РПЛ, всего двое приходятся на «Ростов». Клуб с берегов Дона самый российский! Сразу оговоримся, что иностранными игроками считаем всех, кто не может выступать за сборную России и имеет гражданство даже таких стран, как Армения, Казахстан и Беларусь. Футболисты из этих стран, как известно, в РПЛ не считаются легионерами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о количестве легионеров в клубах чемпионата России.

Почти 40% – легионеры

Если взять, что в среднем в заявке команды 26 футболистов, то футболистами в количестве 152 человек можно укомплектовать фактически 6 команд из 16 (!). А это почти 40% от всех участников. Цифра колоссально высокая. Доля россиян стремительно сокращается. Причём этот рост заметно наблюдается не в топ-клубах, а именно в коллективах с периферии. К счастью, не во всех.

«Ростов»

Коллектив с юга России активно делает ставку на представителей своей страны. Так, наставник клуба из одного из 16 городов-миллионников России Ростова-на-Дону и по совместительству национальной сборной Валерий Карпин укрепил свой состав, а именно линию полузащиты, только двумя иностранными футболистами. Да и то Хорен Байрамян представляет дружественную Армению и не считается легионером, а Мохаммад Мохеби из не менее дружественного Ирана.

«Факел»

Всего на одну живую единицу больше иностранцев в Воронеже. Так же, как и в «Ростове», на среднюю линию приходятся двое из трёх легионеров: Тхабо Селе из ЮАР, а Никита Моцпан из соседней Молдовы. Единственный не полузащитник в двух самых «российских» командах – это хорват с австралийским гражданством Антонио Яколиш. Его статус приходится на оборонительный рубеж.

Были иностранцами – стали россиянами

Выдача российского гражданства была одной из самых популярных в нашем чемпионате перед крупными турнирами, особенно перед домашним чемпионатом мира. Так, правый защитник ЦСКА Марио Фернандес после пяти сезонов, проведённых в России, и за год до мирового первенства, прошедшего в нашей стране летом 2018 года, обзавёлся российским паспортом. Его соотечественник, голкипер Маринато Гильерме ещё ранее, в 2016-м, стал россиянином.

Бразилия и Аргентина

Представители двух стран-лидеров Южноамериканского футбола – Бразилии и Аргентины – в определённой мере являются «базовыми» в двух российских клубах «Зенит» и «Оренбург». Причём «Оренбург» более чем кто-либо укомплектован иностранцами – на 50%. Семь бразильцев в заявке питерцев (из 12 иностранных игроков) и пять (из 14 иностранцев) в составе южно-уральского клуба.

Количество иностранных игроков в клубах РПЛ, сезон-2023/2024

Место по количеству иностранных игроков Клуб Количество заявленных игроков Количество легионеров, чел 1 «Ростов» 26 2 2 «Факел» 26 3 3 «Локомотив» 27 3 4 «Крылья Советов» 27 7 6 «Спартак» 27 9 11 «Зенит» 25 12 15 «Рубин» 31 14 16 «Оренбург» 28 14

Константин Лицин