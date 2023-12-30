Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Количество иностранных игроков в чемпионате России: «Ростов» – самый российский клуб

30 Декабря 2023 • 08:43 Комментировать

Сегодня из 152 иностранных игроков, что выступают в 16 клубах РПЛ, всего двое приходятся на «Ростов». Клуб с берегов Дона самый российский! Сразу оговоримся, что иностранными игроками считаем всех, кто не может выступать за сборную России и имеет гражданство даже таких стран, как Армения, Казахстан и Беларусь. Футболисты из этих стран, как известно, в РПЛ не считаются легионерами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о количестве легионеров в клубах чемпионата России.

Почти 40% легионеры

Если взять, что в среднем в заявке команды 26 футболистов, то футболистами в количестве 152 человек можно укомплектовать фактически 6 команд из 16 (!). А это почти 40% от всех участников. Цифра колоссально высокая. Доля россиян стремительно сокращается. Причём этот рост заметно наблюдается не в топ-клубах, а именно в коллективах с периферии. К счастью, не во всех.

«Ростов»

Коллектив с юга России активно делает ставку на представителей своей страны. Так, наставник клуба из одного из 16 городов-миллионников России Ростова-на-Дону и по совместительству национальной сборной Валерий Карпин укрепил свой состав, а именно линию полузащиты, только двумя иностранными футболистами. Да и то Хорен Байрамян представляет дружественную Армению и не считается легионером, а Мохаммад Мохеби из не менее дружественного Ирана.

«Факел»

Всего на одну живую единицу больше иностранцев в Воронеже. Так же, как и в «Ростове», на среднюю линию приходятся двое из трёх легионеров: Тхабо Селе из ЮАР, а Никита Моцпан из соседней Молдовы. Единственный не полузащитник в двух самых «российских» командах – это хорват с австралийским гражданством Антонио Яколиш. Его статус приходится на оборонительный рубеж.

Были иностранцами – стали россиянами

Выдача российского гражданства была одной из самых популярных в нашем чемпионате перед крупными турнирами, особенно перед домашним чемпионатом мира. Так, правый защитник ЦСКА Марио Фернандес после пяти сезонов, проведённых в России, и за год до мирового первенства, прошедшего в нашей стране летом 2018 года, обзавёлся российским паспортом. Его соотечественник, голкипер Маринато Гильерме ещё ранее, в 2016-м, стал россиянином.

Бразилия и Аргентина

Представители двух стран-лидеров Южноамериканского футбола – Бразилии и Аргентины – в определённой мере являются «базовыми» в двух российских клубах «Зенит» и «Оренбург». Причём «Оренбург» более чем кто-либо укомплектован иностранцами – на 50%. Семь бразильцев в заявке питерцев (из 12 иностранных игроков) и пять (из 14 иностранцев) в составе южно-уральского клуба.

Количество иностранных игроков в  клубах РПЛ, сезон-2023/2024

Место по количеству иностранных игроков Клуб Количество заявленных игроков Количество легионеров, чел
1 «Ростов» 26 2
2 «Факел» 26 3
3 «Локомотив» 27 3
4 «Крылья Советов» 27 7
6 «Спартак» 27 9
11 «Зенит» 25 12
15 «Рубин» 31 14
16 «Оренбург» 28 14

Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Ростов Рубин Факел Оренбург ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
6 игроков на грани ухода из «Реала» 8
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 5
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Декабря
10:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Мелёшин: «Мои личные итоги года - неудовлетворительные»
08:49 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не подпишет Грама
08:44 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала главное разочарование 2023 года
29 Декабря
22:51 · Россия. Премьер-лига
Российский клуб интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии эксклюзив
22:30 · Россия. Премьер-лига
Смородская похвалила РПЛ за вернувшуюся конкуренцию
22:02 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» анонсировало матчи с клубами РПЛ
21:53 · Россия. Премьер-лига
Мор знает, какой клуб для Алексея Миранчука будет идеальным
21:18 · Россия. Премьер-лига
Семшов оценил слухи о возвращении Миранчука в «Торино»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал игрока-открытие 2023 года
20:55 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов ответил, чего не хватает российскому футболу
20:48 · Россия. Премьер-лига
Болельщики смогут пообщаться в чате с игроками сборной России видео
20:33 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала положительные моменты российского футбола
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Алаев не согласен с мнением, что РПЛ деградирует
19:24 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ постарается начать следующий сезон как можно раньше
19:22 · Россия. Премьер-лига
Тихонов прокомментировал возможный переход сына в клуб РПЛ
Все новости
Рекомендуем