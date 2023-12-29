​Алаев не согласен с мнением, что РПЛ деградирует

Александра Алаева, президента Российской премьер-лиги, попросили оценить ситуацию с уровнем чемпионата – растёт он или снижается.

«Слово «деградация» не буду употреблять, не согласен с такими оценками. Уровень может упасть или вырасти, но об этом могут сказать результаты в международных турнирах. Других критериев полноценной оценки нет», - цитирует Алаева «РБ Спорт».

Стоит сказать, что российские команды в настоящий момент не участвуют в официальных клубных турнирах УЕФА. Это связано с санкциями, которые УЕФА ввёл в отношении Российского футбольного союза в конце февраля 2022 года.

Футбольный сезон РПЛ продолжится в начале марта. После восемнадцати туров первое место занимает «Краснодар».