Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался насчёт даты начала следующего сезона.

«Практика показывает, что летом лучше сыграть большее количество туров, чем зимой. Исходя из этого тезиса, и будем работать над календарём», - цитирует Алаева «РБ Спорт».

По словам Алаева, РПЛ постарается начать следующий сезон как можно раньше. В то же время функционер отметил, что при составлении календаря будут учитываться многие факторы, в частности отъезд легионеров в сборные на континентальные турниры.

После восемнадцати туров чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Вторым идёт «Зенит», а тройку замыкает «Динамо».