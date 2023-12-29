Тихонов прокомментировал возможный переход сына в клуб РПЛ

Сын легенды московского «Спартака» Андрея Тихонова Михаил, по информации инсайдера Ивана Карпова, отправится на сборы с клубом Российской премьер-лиги, нижегородским «Пари НН».

Андрей Валерьевич отреагировал на эту новость.

«Не слышал об этом, мы с ним это не обсуждали», - рассказал Тихонов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Михаилу Тихонову 25 лет. На данный момент футболист в самом расцвете сил находится в статусе свободного агента. Ранее он выступал в составе московской «Родины», с которой стороны расторгли трудовое соглашение.

«Пари НН» после 18 туров РПЛ идёт на девятой строчке в турнирной таблице с 24 баллами в копилке.