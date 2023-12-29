Деменко: Главное открытие? Я бы выделил Файзуллаева

Экс-полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о главном открытии в РПЛ по итогам 2023 года.

«Если говорить о клубе, то это «Краснодар», ведь команда идет на первом месте и может стать чемпионом. А если говорить о футболистах, то я бы выделил Файзуллаева», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Как отметил эксперт, молодой футболист быстро смог стать одним из ключевых в ЦСКА. По мнению Деменко, у Файзуллаева очень большой потенциал.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на два очка.

В нынешнем сезоне Файзуллаев сыграл в 18 матчах за ЦСКА, забил два мяча и записал на свой счет девять голевых передач.