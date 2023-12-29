Футбольный тренер Сергей Гуренко объяснил, благодаря чему столичный «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова сможет стать чемпионом России в текущем сезоне.

«Локомотив» созрел для больших задач. «Зенит» не всегда показывает стабильную игру. «Краснодар» — хорошая команда, но там тоже есть проблемы, за счёт которых можно их обходить», - говорит Деменко Legalbet, добавив, что он не видит команды, которую «Локо» сейчас не мог бы обыграть. Мешают лишь глупые потери очков, как в матче с «Крыльями Советов» в ноябре (3:3).

Напомним, что «Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на четвёртом месте с 31 баллом. Отставание от первого места, на котором идёт «Краснодар» составляет семь очков.