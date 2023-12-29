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Наумов: «За Тикнизяна в своё время переплатили»

29 Декабря 2023 • 18:50 Комментировать

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов оценил прогресс защитника Наира Тикнизяна. Воспитанник ЦСКА перебрался в «Локо» в 2021 году, сейчас он – один из основных футболистов своей команды, которым интересуются в европейских клубах.

«Переход Наира оказался отличным трансфером, хоть за него, действительно, переплатили. Но он тут ни при чём, он такие вопросы не решает. Наир очень хорош, железобетонный игрок основы. Он вырос в по-настоящему сильного футболиста», - говорит Наумов Legalbet.

В 23 матчах этого сезона во всех турнирах Наир забил восемь голов и оформил пять голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 7 млн евро.

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