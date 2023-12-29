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Деменко: Медина — главное разочарование уходящего года

29 Декабря 2023 • 18:44 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко назвал главное разочарование 2023 года в чемпионате России.

«Наверное, это Медина. Он не смог стать ведущим игроком в «Спартаке», хотя на него явно возлагали большие надежды, ведь Хесус переходил из ЦСКА, а такие трансферы редко бывают», — приводит слова Деменко портал «РБ Спорт».

Напомним, 26-летний парагвайский футболист перебрался в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Медина принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Хесус Медина ещё теги
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