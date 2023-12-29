«Оренбург» расторг контракт с защитником

Клуб Российской премьер-лиги «Оренбург» расторг контракт с Кириллом Печениным. Об этом рассказал спортивный директор уральского коллектива Дмитрий Андреев.

«Не сложились наши отношения, поняли, что так будет лучше для всех. Это совместное с Кириллом решение», - цитирует Андреева телеканал «Матч ТВ». Функционер пояснил, что в будущем, возможно, клуб покинут ещё несколько человек.

В этом сезоне белорусский игрок обороны провел за команду всего лишь девять матчей, в которых не отметился голами и голевыми передачами.

«Оренбург» после 18 туров РПЛ занимает в турнирной таблице 14-е место с 15 баллами в копилке. Это зона стыковых матчей.