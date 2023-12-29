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​Раскрыты финансовые условия трансфера Арбузова из ЦСКА в «Балтику»

29 Декабря 2023 • 18:30 Комментировать

Атакующий полузащитник Ярослав Арбузов переходит из ЦСКА в «Балтику». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», за Арбузова «Балтика» заплатит 20 миллионов рублей. «Армейцы» получат ещё 5 миллионов рублей, когда футболист проведёт пять матчей за калининградцев в Премьер-лиге.

В сделке будет прописано, что ЦСКА получит 15% от суммы следующего трансфера Арбузова. Кроме того, «армейцы» могут выкупить игрока обратно – за 70 миллионов рублей летом 2024 года и за 85 миллионов рублей зимой 2026 года.

12 января Ярославу Арбузову исполнится 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 100 тысяч евро.  

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