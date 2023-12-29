​Агент Лунёва прокомментировал информацию об интересе «Рубина»

В прессе появилась информация о том, что голкипер Андрей Лунёв интересен казанскому «Рубину». Комментарий на этот счёт дал агент Антон Смирнов, который работает с футболистом.

«Об интересе «Рубина» и других клубов нам ничего неизвестно. Кто-то выплюнул, а остальные подхватили. Значит кому-то это выгодно», - цитирует Смирнова «Чемпионат».

В августе Андрей Лунёв подписал контракт с «Карабахом». С тех пор россиянин провёл за азербайджанский клуб 15 официальных матчей, в которых пропустил 14 голов.

Напомним, что недавно Лунёв вошёл в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по количеству сэйвов.