Боков назвал Файзуллаева лучшим игроком РПЛ

Бывший футболист столичного ЦСКА Максим Боков объяснил, почему считает узбекистанского полузащитника «армейцев» Аббосбека Файзуллаева лучшим в РПЛ прямо сейчас.

«Файзуллаев — лучший игрок чемпионата прямо сейчас. Спервва он не впечатлил физикой, но головой он «перебегал» всех. В ЦСКА он вырастет как футболист, не знаю, заберут ли его в Европу», - рассуждает Боков для телеканала «Матч ТВ».

Всего с августа на счету 20-летнего игрока уже два забитых гола и шесть ассистов в 13 матчах Премьер-лиги за ЦСКА. В то же время Файзуллаев выступает за национальную сборную Узбекистана, которую скоро ожидает Кубок Азии.