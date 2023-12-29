Агент подтвердил уход Арбузова из ЦСКА

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Арбузов уйдет из ЦСКА в другой клуб Премьер-лиги. Это будет не аренда, а полноценный трансфер, клуб выкупит Ярослава. У ЦСКА будет право обратного выкупа», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что в зимнее трансферное окно 19-летний хавбек сменит клубную прописку.

В этом сезоне Арбузов сыграл в четырех матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость игрока оценивается в сто тысяч евро.