Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент подтвердил уход Арбузова из ЦСКА

29 Декабря 2023 • 17:48 Комментировать

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Арбузов уйдет из ЦСКА в другой клуб Премьер-лиги. Это будет не аренда, а полноценный трансфер, клуб выкупит Ярослава. У ЦСКА будет право обратного выкупа», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что в зимнее трансферное окно 19-летний хавбек сменит клубную прописку.

В этом сезоне Арбузов сыграл в четырех матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость игрока оценивается в сто тысяч евро.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Сафонов Ярослав Арбузов трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​«Реал» запрещает фанатам печатать фамилии Мбаппе и Холанна на футболках 10
6 игроков на грани ухода из «Реала» 6
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
19:24 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ постарается начать следующий сезон как можно раньше
19:22 · Россия. Премьер-лига
Тихонов прокомментировал возможный переход сына в клуб РПЛ
19:05 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Главное открытие? Я бы выделил Файзуллаева
19:01 · Россия. Премьер-лига
Гуренко не исключил чемпионство «Локомотива»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «За Тикнизяна в своё время переплатили»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Медина — главное разочарование уходящего года
18:42 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» расторг контракт с защитником
18:30 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыты финансовые условия трансфера Арбузова из ЦСКА в «Балтику»
18:23 · Россия. Премьер-лига
​Агент Лунёва прокомментировал информацию об интересе «Рубина»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Боков назвал Файзуллаева лучшим игроком РПЛ
17:48 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил уход Арбузова из ЦСКА
17:43 · Россия. Премьер-лига
​В «Ростове» будет играть Роналдо – переговоры с «Левски» завершаются
17:25 · Россия. Премьер-лига
Гогниев рассказал, почему уважает Григория Иванова
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Пруцев назвал цели «Спартака» на 2024 год
16:48 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Пари НН»: «Мы вместе с Юраном разрабатывали стратегию, чтобы сделать топ-клуб»
Все новости
Рекомендуем