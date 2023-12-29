​В «Ростове» будет играть Роналдо – переговоры с «Левски» завершаются

Всё идёт к тому, что за «Ростов» будет играть вингер Роналдо. Речь идёт о 23-летнем бразильце, который в последние полтора года выступал в Болгарии за «Левски».

Как сообщает «РБ Спорт», переговоры между «Ростовом» и «Левски» по Роналдо завершаются. Сумма трансфера бразильца в клуб Российской премьер-лиги может составить 2 миллиона евро. Ожидается, что Роналдо подпишет контракт на четыре с половиной года.

В 25 матчах нынешнего сезона Роналдо записал на свой счёт семь голов и один результативный пас на партнёра.

Добавим, что «Ростов» проводит зимние каникулы на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.