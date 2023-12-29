Гогниев рассказал, почему уважает Григория Иванова

Российский тренер, экс-игрок екатеринбургского «Урала» Спартак Гогниев высказался о своём бывшем клубе и его президенте Григории Иванове.

«Урал» - середнячок в лиге. Полагаю, что им нужно ставить более серьезные задачи, чтобы выйти на высокий уровень. Команда уже созрела для этого», - говорит Гогниев Metaratings.

Особое уважение Спартак высказал в отношении президента «Урала» Григория Иванова.

«Президент с характером. Он создал «Урал» и до сих пор держит его на высоком уровне. Надо выразить ему большое‑большое уважение», - добавляет Гогниев.

Напомним, что «Урал» вышел в Премьер-лигу более 10 лет назад, летом 2013 года и больше из элиты российского футбола екатеринбуржцы не вылетали. Гогниев тогда был бомбардиром «Урала» и забивал одни их первых голов уральцев после выхода в высший дивизион.