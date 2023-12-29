​Пруцев назвал цели «Спартака» на 2024 год

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев поздравил фанатов с наступающим новым годом. По словам футболиста, в 2023 году было много запоминающихся моментов, но они уже остались в прошлом. Пруцев уже думает о будущем и сказал об этом несколько слов.

«Впереди у нас много работы, нам нужно становиться сильнее и быть выше в таблице чемпионата, удачно выступить в Кубке. И главное – радовать болельщиков ярким футболом», - цитирует Пруцева Metaratings.

После восемнадцати сыгранных туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. От находящегося на вершине «Краснодара» «красно-белые» отстают на восемь очков (30 против 38).

Сезон Российской премьер-лиги продолжится в начале марта.