Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гендиректор «Пари НН»: «Мы вместе с Юраном разрабатывали стратегию, чтобы сделать топ-клуб»

29 Декабря 2023 • 16:48 Комментировать

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора «Пари НН», высказался на тему стратегии клуба.

«Перед началом текущего сезона мы вместе с Сергеем Юраном разрабатывали стратегию, чтобы вместе сделать топ-клуб в Нижнем Новгороде. Нам нужно выводить «Пари НН» на вершину, такую задачу мы ставим перед собой. Верим, что у нас это получится», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» неплохо показал себя в первой части сезона. В восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги команда Сергея Юрана набрала 24 очка. На текущий момент нижегородцы располагаются на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата.

Любопытно, что 22 из 24 очков «Пари НН» набрал в домашних матчах чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​«Реал» запрещает фанатам печатать фамилии Мбаппе и Холанна на футболках 10
6 игроков на грани ухода из «Реала» 6
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
17:25 · Россия. Премьер-лига
Гогниев рассказал, почему уважает Григория Иванова
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Пруцев назвал цели «Спартака» на 2024 год
16:48 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Пари НН»: «Мы вместе с Юраном разрабатывали стратегию, чтобы сделать топ-клуб»
16:41 · Россия. Премьер-лига
На школу Слуцкого подали в суд – всё из-за мусора
16:33 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА примет решение по Граму на выходных
16:27 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев высказался на тему будущего Абаскаля
16:20 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Жоакиму
15:52 · Россия. Премьер-лига
Деменко рассказал, какой нападающий нужен «Краснодару» для усиления
15:43 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал лучшего игрока РПЛ 2023 года — он из «Спартака»
15:34 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году
14:58 · Россия. Премьер-лига
Магомед Адиев: Если зимой поступит предложение из РПЛ, то я откажусь
14:52 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил место ЦСКА в РПЛ
14:45 · Россия. Премьер-лига
Сын Тихонова может перейти в клуб РПЛ
14:32 · Россия. Премьер-лига
Агентство: «Зенит» не делал предложений по Жоакиму
14:31 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил игру Головина в 2023 году
Все новости
Рекомендуем