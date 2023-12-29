​Гендиректор «Пари НН»: «Мы вместе с Юраном разрабатывали стратегию, чтобы сделать топ-клуб»

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора «Пари НН», высказался на тему стратегии клуба.

«Перед началом текущего сезона мы вместе с Сергеем Юраном разрабатывали стратегию, чтобы вместе сделать топ-клуб в Нижнем Новгороде. Нам нужно выводить «Пари НН» на вершину, такую задачу мы ставим перед собой. Верим, что у нас это получится», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» неплохо показал себя в первой части сезона. В восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги команда Сергея Юрана набрала 24 очка. На текущий момент нижегородцы располагаются на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата.

Любопытно, что 22 из 24 очков «Пари НН» набрал в домашних матчах чемпионата.