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На школу Слуцкого подали в суд – всё из-за мусора

29 Декабря 2023 • 16:41 Комментировать

На футбольную школу Леонида Слуцкого подали в суд. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», компания по уборке мусора в Волгограде через суд требует со школы Слуцкого 12 тысяч рублей.

По данным источника, компания обращалась в школу Слуцкого с претензиями по недоплате за уборку мусора. Впрочем, в школе отказались выплачивать эту сумму.

Стоит напомнить, что на днях Леонид Слуцкий был назначен на должность главного тренера в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа». Слуцкий возвращается к тренерской работе после паузы, которая продлилась больше года.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа
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