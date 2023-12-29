На школу Слуцкого подали в суд – всё из-за мусора

На футбольную школу Леонида Слуцкого подали в суд. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», компания по уборке мусора в Волгограде через суд требует со школы Слуцкого 12 тысяч рублей.

По данным источника, компания обращалась в школу Слуцкого с претензиями по недоплате за уборку мусора. Впрочем, в школе отказались выплачивать эту сумму.

Стоит напомнить, что на днях Леонид Слуцкий был назначен на должность главного тренера в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа». Слуцкий возвращается к тренерской работе после паузы, которая продлилась больше года.