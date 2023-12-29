Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА примет решение по Граму на выходных

29 Декабря 2023 • 16:33 Комментировать

В зимнее трансферное окно состав ЦСКА может пополнить тунисский защитник Алаа Грам. Как сообщает «Чемпионат», в московском клубе примут решение по этому футболисту уже на ближайших выходных. «Армейцы» будут учитывать стоимость Грама, перспективы возвращения в строй после травмы Игоря Дивеева и прогресс Матвея Лукина.

Отмечается, что 22-летний Грам предпочитает перебраться в ЦСКА, хотя интерес к нему проявляет «Зенит», а также клубы из Европы. Футболист считает, что в стане «армейцев» он сможет играть и прогрессировать.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Грама в 1,2 миллиона евро.

Раскрыта зарплата Грама в ЦСКА

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва трансферы футбола - зима 2024 Алаа Грам ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
17:25 · Россия. Премьер-лига
Гогниев рассказал, почему уважает Григория Иванова
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Пруцев назвал цели «Спартака» на 2024 год
16:48 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Пари НН»: «Мы вместе с Юраном разрабатывали стратегию, чтобы сделать топ-клуб»
16:41 · Россия. Премьер-лига
На школу Слуцкого подали в суд – всё из-за мусора
16:33 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА примет решение по Граму на выходных
16:27 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев высказался на тему будущего Абаскаля
16:20 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Жоакиму
15:52 · Россия. Премьер-лига
Деменко рассказал, какой нападающий нужен «Краснодару» для усиления
15:43 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал лучшего игрока РПЛ 2023 года — он из «Спартака»
15:34 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году
14:58 · Россия. Премьер-лига
Магомед Адиев: Если зимой поступит предложение из РПЛ, то я откажусь
14:52 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил место ЦСКА в РПЛ
14:45 · Россия. Премьер-лига
Сын Тихонова может перейти в клуб РПЛ
14:32 · Россия. Премьер-лига
Агентство: «Зенит» не делал предложений по Жоакиму
14:31 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил игру Головина в 2023 году
Все новости
Рекомендуем