​ЦСКА примет решение по Граму на выходных

В зимнее трансферное окно состав ЦСКА может пополнить тунисский защитник Алаа Грам. Как сообщает «Чемпионат», в московском клубе примут решение по этому футболисту уже на ближайших выходных. «Армейцы» будут учитывать стоимость Грама, перспективы возвращения в строй после травмы Игоря Дивеева и прогресс Матвея Лукина.

Отмечается, что 22-летний Грам предпочитает перебраться в ЦСКА, хотя интерес к нему проявляет «Зенит», а также клубы из Европы. Футболист считает, что в стане «армейцев» он сможет играть и прогрессировать.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Грама в 1,2 миллиона евро.

​Раскрыта зарплата Грама в ЦСКА