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​Ловчев высказался на тему будущего Абаскаля

29 Декабря 2023 • 16:27 Комментировать

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий на тему будущего главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

По словам Ловчева, он думает, что Абаскаль доработает нынешний сезон в качестве тренера «Спартака».

«Надо прекратить практику: две игры выиграл – король, проиграл – тебя увольняют. В «Спартаке» это особенно проявляется с того времени, как пришёл Федун. Тренеру надо дать возможность, удовлетворить его пожелания. Только тогда мы увидим, что это за тренер», - цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что после первой части сезона, включившей в себя восемнадцать туров, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Добавим, что Гильермо Абаскаль принял «Спартак» летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Гильермо Абаскаль ещё теги
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