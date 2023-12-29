​В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Жоакиму

В прессе появилась информация о том, что на радаре «Зенита» находится защитник Жоаким из бразильского «Сантоса». Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Это неправда», - сказал Медведев «РИА Новости».

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» после восемнадцати сыгранных туров команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.