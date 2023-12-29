Деменко рассказал, какой нападающий нужен «Краснодару» для усиления

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко рассказал о нюансах зимней трансферной кампании для «быков».

Эксперт отметил, что, если лидер Российской премьер-лиги будет брать новых футболистов, то они должны быть для стартового состава, так как другого смысла не должно быть.

«Но если говорить о позиции нападающего, то этот игрок будет не в старте, а на подмену Джону Кордобе. А что касается полузащиты, то это зависит от того, уйдёт ли кто-то из команды», - приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, что подопечные Владимира Ивича ушли на зимний перерыв на первой строчке в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит» на два балла.