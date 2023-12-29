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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера назвал лучшего игрока РПЛ 2023 года — он из «Спартака»

29 Декабря 2023 • 15:43 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кого считает лучшим игроком Российской премьер-лиги в 2023 году.

«Лучший игрок РПЛ этого года? Без всяких сомнений, Квинси Промес», - приводит слова Карреры Sport24.

В первой части сезона-2023/24 нидерландский нападающий 2й раз появлялся на поле во всех турнирах, в которых смог отметиться восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что контракт левого вингера, который занимает шестое место в списке лучших бомбардиров клуба, рассчитан до конца нынешнего сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Квинси Промес ещё теги
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