Каррера назвал лучшего игрока РПЛ 2023 года — он из «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кого считает лучшим игроком Российской премьер-лиги в 2023 году.

«Лучший игрок РПЛ этого года? Без всяких сомнений, Квинси Промес», - приводит слова Карреры Sport24.

В первой части сезона-2023/24 нидерландский нападающий 2й раз появлялся на поле во всех турнирах, в которых смог отметиться восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что контракт левого вингера, который занимает шестое место в списке лучших бомбардиров клуба, рассчитан до конца нынешнего сезона.