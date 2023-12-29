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Камоцци назвал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году

29 Декабря 2023 • 15:34 Комментировать

Экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, кого считает лучшим игроком столичного клуба в 2023 году.

«Промес — лучший игрок «Спартака» в этом году. Без сомнений. Это лидер команды, с ним на поле «Спартак» выглядит намного уверенне», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В первой части сезона Российской премьер-лиги 31-летний нидерландский левый вингер принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона. 

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Спартак Москва Франко Камоцци Квинси Промес ещё теги
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