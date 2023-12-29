Магомед Адиев: Если зимой поступит предложение из РПЛ, то я откажусь

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу ближайшей зимой.

Специалист отметил, что, если поступит предложение, то он точно от него откажется, ведь в марте будут отборочные игры на чемпионат Европы 2024 года.

«Предложения были, но я все отверг. У нас есть второй шанс выйти на Евро, и я хочу им воспользоваться», - приводит слова Адиева Sports.ru.

Напомним, что 46-летний наставник работает в сборной Казахстана с апреля прошлого года. Ранее он возглавлял махачкалинский «Анжи», также был ассистентом тренера в грозненском «Ахмате».