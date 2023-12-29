Газзаев оценил место ЦСКА в РПЛ

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о выступлении команды Владимира Федотова в первой половине сезона РПЛ.

«Положение клуба никого не устраивает. Для высоких целей нужно усиление во всех линиях, кроме вратарской. Только тогда ЦСКА может ждать успех. Руководство обязано помочь, приобретя игроков», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

После 18 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 28 баллов и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. В первом поединке после зимнего перерыва «армейцам» будет противостоять «Оренбург».