Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев оценил место ЦСКА в РПЛ

29 Декабря 2023 • 14:52 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о выступлении команды Владимира Федотова в первой половине сезона РПЛ.

«Положение клуба никого не устраивает. Для высоких целей нужно усиление во всех линиях, кроме вратарской. Только тогда ЦСКА может ждать успех. Руководство обязано помочь, приобретя игроков», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

После 18 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 28 баллов и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. В первом поединке после зимнего перерыва «армейцам» будет противостоять «Оренбург».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
15:43 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал лучшего игрока РПЛ 2023 года — он из «Спартака»
15:34 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году
14:58 · Россия. Премьер-лига
Магомед Адиев: Если зимой поступит предложение из РПЛ, то я откажусь
14:52 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил место ЦСКА в РПЛ
14:45 · Россия. Премьер-лига
Сын Тихонова может перейти в клуб РПЛ
14:32 · Россия. Премьер-лига
Агентство: «Зенит» не делал предложений по Жоакиму
14:31 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил игру Головина в 2023 году
14:16 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» продлил контракт с полузащитником официально
14:11 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Захаряну нужно много работать в «Реал Сосьедаде» 1
13:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Ненахов назвал самое запоминающееся событие года
13:38 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» не интересуется Лунёвым слухи
13:32 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о Глушенкове: «Думаю, что у нас растёт большой мастер»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Ненахов: «В следующем году хочется что-то уже выиграть»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал главное разочарование РПЛ в 2023 году
13:27 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Сарвели разочаровал, у него ничего не получается в «Локомотиве»
Все новости
Рекомендуем