Сын Тихонова может перейти в клуб РПЛ

Защитник Михаил Тихонов, являющийся сыном легенды московского «Спартака» Андрея Тихонова, может продолжить карьеру в Премьер-лиге. Интерес к свободному агенту проявляет «Пари НН».

«Вероятность того, что Михаил Тихонов поедет с нами на сборы существует. Пока не могу сказать окончательное решение, так как мы ведет переговоры с игроком», - рассказал «Спорт-Экспрессу» гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Последним клубом Тихонова была столичная «Родина».

По итогам 18 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице.