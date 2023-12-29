Агентство: «Зенит» не делал предложений по Жоакиму

В футбольном агентстве Casa Soccer M9, которое представляет услуги защитника «Сантоса» Жоакима, высказались об интересе к игроку со стороны питерского «Зенита».

«Обращался ли к нам «Зенит» по поводу Жоакима? В агентство официальных обращений по игроку не приходило», - приводит слова агентства «Спорт День за Днём».

Ранее СМИ сообщали, что команда с берегов Невы в ближайшее время сделает официальное предложение.

Портал Transfermarkt оценивает Жоакима в два миллиона евро.

В текущем сезоне он принял участие в 42 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.