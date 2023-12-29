Газзаев оценил игру Головина в 2023 году

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в уходящем году.

«Поздравляю Головина с успешным годом. Мы видим, что он стал одним из лидеров «Монако». У Головина хороший сезон, отличные достижения. А пресса во Франции очень высоко его ценит», - приводятся слова Газзаева на страницах «Спорт-Экспресса».

В сезоне-2023/2024 Александр сыграл 15 поединков в составе монегасков. 27-летний российский хавбек записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.