Московский «Спартак» работает над усилением атакующей линии команды. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в трансферном шорт-листе «красно-белых» фигурируют пять кандидатов.

Стоит отметить, что трое нападающих представляют Латинскую Америку, а двое – Европу.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков после 18 туров. «Народная команда» отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.

В первом матче РПЛ после паузы «красно-белые» сыграют против петербургского «Зенита».

Эксперт рассказал, когда «Спартак» уволит Абаскаля