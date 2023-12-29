Перспективный полузащитник Алексей Батраков заключил новое трудовое соглашение с московским «Локомотивом». Контракт 18-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2027 года, рапортует пресс-служба клуба.

«Талант Батракова не остался незамеченным. Лёша, поздравляем тебя и желаем продолжать прогрессировать! Ты самый настоящий паровоз, всё получится!» - говорится в публикации столичного клуба.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко. Команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на семь пунктов.