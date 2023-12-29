Газзаев: «Захаряну нужно много работать в «Реал Сосьедаде»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

«Задатки у Арсена есть. Главное - это возраст полузащитника, 20 лет. Он может достичь высоких результатов. У него хорошее футбольное образование, хорошая подготовка, техника, но надо много работать», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Арсен перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 17 играх за команду и отметился одной голевой передачей. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.