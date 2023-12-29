«Зенит» опять закупается в Бразилии, а Миранчук – стремится в Турин: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Довольно тихой получилась последняя неделя 2023 года, однако несколько громких новостей всё же промелькнули. «Зенит» очень активен на полях Бразилии, чемпион явно жаждет усиления. Алексей Миранчук «задёргался» в Бергамо, подустал сидеть на скамейке запасных. Вот «Евро-футбол.ру» и резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» снова «скупает» Бразилию

Снова бразильские СМИ стали бомбардировать нас названием «Зенит» в производимых новостях. Правда, немного сменился вектор укрепления. Если раньше чаще писали об атакующих игроках как, например, Артур, трансфер по которому уже «согласован», но он почему-то так пока и не доехал до Санкт-Петербурга, то теперь больше напирают на линию оборонительную.

Огромный интерес к центральному защитнику «Сантоса» Жоакиму приписывают «Зениту». Клуб вылетел из высшего дивизиона, испытывает проблемы, а 25-летний защитник считается одним из главных активов. В прошлом сезоне Жоаким провёл 42 матча, за которые дважды отличился и раздал четыре ассиста. Игрок оценен в два миллиона евро, но «Сантос» хочет выручить в два раза больше.

Переговоры по Жоакиму пока не идут, а вот агент Родриго Нестора заявляет, что уже вовсю ведёт диалог с «Зенитом». 23-летний полузащитник из «Сан-Паулу», правда, на рынке пользуется большей популярностью. За глубинного плеймейкера собираются побороться ещё «Севилья» и «Монако», так что цена торгов начинается с 15 миллионов евро. В завершившемся сезоне Нестор сыграл за «Сан-Паулу» 54 матча, забил два гола и отдал восемь результативных передач.

ЦСКА отдал Ермакова и окончательно потерял Сигурдссона

«Пари НН» неплохо поработал на рынке аренд. Из Москвы забрали двух полузащитников – у ЦСКА Никиту Ермакова с правом выкупа, у «Локомотива» - воспитанника ЦСКА Константина Марадишвили. В данном случае уже выкуп по окончании сезона невозможен, но у нижегородцев вряд ли бы и денег столько нашлось.

Засветился в свершившихся сделках и ещё один игрок, к ЦСКА причастный. Арнор Сигурдссон приостановил контракт с «армейцами» довольно давно, последний сезон проведя в аренде в «Блэкберне». Теперь же «розы» объявили о переходе исландца на постоянной основе. Клуб чемпионшипа и Арнор Сигурдссон заключили полноценный контракт до июня 2025 года. Более к ЦСКА исландец никакого отношения не имеет.

Европейские чемпионаты

Алексей Миранчук возвращается?

Нет, не в РПЛ. Речь про «прикормленное Торино», в котором Алексей провёл лучший отрезок своей итальянской карьеры. Уже в январе туринцы попытаются вернуть россиянина, главный тренер Иван Юрич следил за ситуацией и никогда не оставлял желания восстановить связку Миранчука и Влашича.

За сезон в «Торино» на правах аренды Алексей Миранчук сыграл 31 матч, забил четыре гола и сделал шесть ассистов. В нынешнем сезоне россиянин на поле почти не появляется. Всего 12 неполных матчей накопилось, за эти минуты Алексей собрал 1+2 по системе гол+пас. Гасперини вряд ли будет удерживать Миранчука, но «Аталанта» хочет хоть немного заработать с этой аренды, поэтому переговоры продолжаются.

Симеоне намерен сделать из Довбика нового суперфорварда

Реклама

У «Атлетико» всегда был форвард мирового класса. Так происходило с воспитания Фернандо Торреса или Антуана Гризманна, приезда великих уругвайцев – Диего Форлана или Луиса Суареса. Теперь Диего Симеоне намерен «взрастить» Артёма Довбика, вспыхнувшего в футболке «Жироны».

Отмечается, что главный тренер «Атлетико» лично заинтересован в трансфере, однако переговоры зимой вряд ли получатся. «Жирона» не хочет терять одного из лидеров атаки по ходу борьбы за чемпионство. Зато проверить силу Артёма Довбика, Диего Симеоне и его оборона смогут уже третьего января, командам как раз предстоит сыграть между собой.

Выгодная продажа «Наполи»

Ну и немного о делах свершившихся. Элиф Элмас почти не играл в «Наполи» (11 неполных матчей), зато смог принести клубу неплохие деньги. Трансфер в «Лейпциг» стоил 25 миллионов евро – очень серьёзная сделка для зимнего окна. 24-летний представитель Северной Македонии подписал контракт до лета 2028 года и сразу получил «Реал» в соперники по плей-офф Лиги чемпионов. На групповом этапе этого сезона «Наполи» с Элмасом проиграл мадридцам дважды.