Игрок «Локомотива» Ненахов назвал самое запоминающееся событие года

Защитник столичного «Локомотива» Максим Ненахов в общении с журналистами поведал о том, какое событие стало для него самым значимым в уходящем году.

«Самое запоминающееся событие в 2023 году? Две победы над «Зенитом»!» - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

После 18 сыгранных туров «железнодорожники» набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Михаила Галактионова отстает от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ненахов сыграл 18 поединков, в которых получил четыре предупреждения.