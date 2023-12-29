Казанский «Рубин» не заинтересован в услугах голкипера азербайджанского «Карабаха» и сборной России Андрея Лунёва.

Как сообщает «Бизнес Online», в клубе считают, что вратарская линия полностью укомплектована.

Контракт 32-летнего футболиста с командой из Азербайджана рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на один год.

В текущем сезоне Лунёв принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а также пропустил 14 мячей.

Ранее Лунёв выступал за московское «Торпедо», «Уфу», питерский «Зенит», с которым он выиграл три чемпионства, а также за леверкузенский «Байер».