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Наумов — о Глушенкове: «Думаю, что у нас растёт большой мастер»

29 Декабря 2023 • 13:32 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил игру нападающего «железнодорожников» Максима Глушенкова.

«Мне очень нравится игра Глушенкова. Думаю, что у нас растет большой мастер. Он все время прибавляет и ниже определенного уровня уже не опускается. Мое мнение, это сильный игрок», — цитирует Наумова Rusfootball.

В текущей кампании 24-летний футболист принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Глушенкова составляет семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Максим Глушенков ещё теги
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