Ненахов: «В следующем году хочется что-то уже выиграть»

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, что желает болельщикам столичного клуба и себе в следующем календарном году.

Игрок хочет, чтобы болельщики почаще ходили на стадион, ведь это всегда очень приятно, а команда будет стараться для них.

«В следующем году хочется уже что-то выиграть. Дай Бог, если так все сложится», - приводит слова Ненахова «Спорт-Экспресс».

Подопечные Михаила Галактионова ушли на зимний перерыв на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ.

В текущем сезоне Ненахов принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.