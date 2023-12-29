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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера назвал главное разочарование РПЛ в 2023 году

29 Декабря 2023 • 13:28 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера назвал главное разочарование первой половины сезона Российской премьер-лиги.

«Я не знаю всего состава ЦСКА, но они разочаровали под конец года, не оправдали ожиданий. От этой команды всегда рассчитываешь больше, чем то место, на котором они идут сейчас», - цитирует итальянского специалиста Sport24.

По итогам 18 туров чемпионата России «армейцы» набрали 28 баллов и занимают лишь седьмое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова отстают от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Массимо Каррера
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