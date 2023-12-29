Каррера назвал главное разочарование РПЛ в 2023 году

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера назвал главное разочарование первой половины сезона Российской премьер-лиги.

«Я не знаю всего состава ЦСКА, но они разочаровали под конец года, не оправдали ожиданий. От этой команды всегда рассчитываешь больше, чем то место, на котором они идут сейчас», - цитирует итальянского специалиста Sport24.

По итогам 18 туров чемпионата России «армейцы» набрали 28 баллов и занимают лишь седьмое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова отстают от лидирующего «Краснодара» на десять очков.