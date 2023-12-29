Наумов: Сарвели разочаровал, у него ничего не получается в «Локомотиве»

Известный функционер Николай Наумов, который был бывшим президентом «Локомотива», назвал игрока РПЛ, который его разочаровал больше всего.

«Наверное, Сарвели. Ожидал, что в «Локомотиве» он заиграет, но, к сожалению, у него ничего пока не получается», — заявил Наумов Rusfootball.

Напомним, 26-летний форвард перебрался в стан «железнодорожников» из «Крыльев Советов» минувшим летом. В этом сезоне на его счету десять выходов на поле и два забитых мяча.

По итогам 18 сыгранных туров московский «Локомотив» находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 31 очко.