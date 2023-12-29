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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: Главное открытие сезона – это «Краснодар» и Ивич, а «Сочи» разочаровал эксклюзив

29 Декабря 2023 • 13:50 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой половины сезона РПЛ.

- Что вам особенно запомнилось в уходящем футбольном году?

- То, что «Краснодар» на первом месте. Думаю, никто не ожидал, что на зимнюю паузу «быки» уйдут лидерами. Это главное событие этого года.

- Команда - открытие сезона для вас, соответственно, «Краснодар» или кто-то другой?

- Если учесть то, что я сказал выше, то да. Но мы давно знаем этот клуб. «Быки» играли красиво, но не было результата. Мне всегда они импонировали своим симпатичным футболом. Я всегда с удовольствием смотрел матчи южан. Раньше «Краснодар» старался играть в атакующий футбол, стремился забивать красивые мячи, разыгрывать интересные комбинации, не особо заботясь об обороне, где были проблемы, а в этом сезоне команда соблюдает игровой баланс. В атаке все в порядке, в полузащите собраны неплохие ребята, в том числе российские, которые могут разыграть мяч и снабдить им атакующую линию. И в обороне прослеживается организация и порядок. Здесь клуб очень сильно прибавил.

- Лучший тренер первой части сезона?

- Его всегда выбирают из лидирующих команд. Поэтому не буду оригинальным – это Ивич.

- Лучший игрок первой части сезона?

- Я бы выделил Кордобу. Это яркий нападающий. Возможно, он не забил столько мячей, чтобы отдать ему пальму первенства по этому показателю. Он много не реализовал моментов, но всегда цеплялся за мячи, и в тяжелые для команды моменты, было видно, что он впереди вырывал мячи, создавая опасные эпизоды. Поэтому он был очень полезен для «Краснодара» и многое сделал, чтобы «быки» лидировали в РПЛ.

- А если выбирать тройку лучших футболистов, кого бы назвали помимо Кордобы?

- Глушенков мне очень понравился в «Локомотиве». Команда идет не в лидерах, но он играл ярко, выдавал хорошие матчи, забивал красивые мячи. В общем, выделялся.

- Он смотрелся лучше, чем Пиняев, от которого многого ждали?

- Однозначно. Он играл более стабильно, чем Сергей. Пиняев мог сильно провести один мяч, а два-три его особо не было видно. Глушенков в целом был очень полезен, и у него были две бенефисные игры – с «Зенитом».

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- А третьим кого назовете?

- Кассьерру. Он в этом сезоне много забивает, в отличие от прошлого, и возглавляет гонку бомбардиров.

- Главное разочарование сезона?

- «Сочи». Два сезона назад этот клуб боролся за призовые места, а сейчас пытается не вылететь из РПЛ.

- Кто вылетит из премьер-лиги?

- «Сочи» и «Балтика». Если сочинцы с приходом нового тренера сумеют изменить ситуацию, возьмут новых футболистов, которые смогут вытащить команду из этой зоны, шансы появятся. Но пока мы этого не видим. Что касается «Балтики», в отдельных матчах команда играла очень приятно, но в долгую ее не хватит. Клуб только вышел в РПЛ, у него нет опыта борьбы за выживание.

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- Каким будет топ-3 в конце сезона?

- «Зенит» все-таки будет первым за счет опыта борьбы за золотые медали. К долгой борьбе питерцы больше готовы, чем «Краснодар». Это было уже видно в конце первой части сезона. «Зенит» практически догнал «быков». А третьим будет «Динамо». Перед зимним перерывом команда выглядела более качественно и стабильно, чем «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Валерий Кечинов Сочи Владимир Ивич ещё теги
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