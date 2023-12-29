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Колосков: Разочарование года – пустые трибуны на матчах РПЛ

29 Декабря 2023 • 13:20 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, какое событие считает главным разочарованием в российском футболе в 2023 году.

Спортивный функционер считает главным разочарованием низкую посещаемость на матчах РПЛ, и, по его мнению, это безусловно очень грустно.

«Стоит стадион на 50 тысяч, а туда приходят максимум 10-15 тысяч зрителей. Это меня сильно разочаровало. Картинка не полная из-за этого», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что после введения паспортов болельщиков (Fan ID) на матчах РПЛ активные болельщики приняли решение о бойкоте матчей до полной отмены закона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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