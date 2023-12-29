Наумов назвал тройку лучших команд по игре в РПЛ

Футбольный функционер Николай Наумов рассказал, игра каких команд его впечатлила в первой половине сезона чемпионата России.

«Можно выделить игру «Рубина» с приходом Рахимова. Команда здорово прибавила. Мне понравилось, как выглядел «Локомотив». Поначалу он раскачивался, а потому уже выдавал хорошие матчи», — приводит слова Наумова Rusfootball.

Специалист добавил, что интересную игру показывают «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина, который зарекомендовал себя как сильный тренер.

По итогам первой части сезона «Локомотив» оказался на четвертой строчке, «Крылья Советов» — на шестой, а «Рубин» — на седьмой.