Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов назвал тройку лучших команд по игре в РПЛ

29 Декабря 2023 • 13:19 Комментировать

Футбольный функционер Николай Наумов рассказал, игра каких команд его впечатлила в первой половине сезона чемпионата России.

«Можно выделить игру «Рубина» с приходом Рахимова. Команда здорово прибавила. Мне понравилось, как выглядел «Локомотив». Поначалу он раскачивался, а потому уже выдавал хорошие матчи», — приводит слова Наумова Rusfootball.

Специалист добавил, что интересную игру показывают «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина, который зарекомендовал себя как сильный тренер.

По итогам первой части сезона «Локомотив» оказался на четвертой строчке, «Крылья Советов» — на шестой, а «Рубин» — на седьмой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Рубин Рашид Рахимов Николай Наумов Игорь Осинькин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​«Реал» запрещает фанатам печатать фамилии Мбаппе и Холанна на футболках 10
6 игроков на грани ухода из «Реала» 6
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
Мостовой: Слуцкого все забудут, а меня будут помнить всю жизнь 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
13:38 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» не интересуется Лунёвым слухи
13:32 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о Глушенкове: «Думаю, что у нас растёт большой мастер»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Ненахов: «В следующем году хочется что-то уже выиграть»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал главное разочарование РПЛ в 2023 году
13:27 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Сарвели разочаровал, у него ничего не получается в «Локомотиве»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Разочарование года – пустые трибуны на матчах РПЛ
13:19 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал тройку лучших команд по игре в РПЛ
13:09 · Россия. Премьер-лига
Клуб Головина может перехватить игрока у «Зенита»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Камоцци считает, что Азмуну лучше вернуться в Россию
13:07 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Зенит» — главное разочарование сезона
13:03 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев назвал лучшего защитника РПЛ
12:56 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» интересуется защитником «Сантоса» Жоакимом слухи
12:44 · Россия. Премьер-лига
Тихонов высказался о шансах «Спартака» на чемпионство
12:36 · Россия. Премьер-лига
Андрей Тихонов оценил выступление «Спартака» в первой части сезона 1
12:35 · Россия. Премьер-лига
Кафанов сомневается, что в будущем кто-то сможет побить рекорды Акинфеева
Все новости
Рекомендуем