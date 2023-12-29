Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин: «Лучшими тренерами РПЛ в первой части сезона были Ташуев и Юран» эксклюзив

29 Декабря 2023 • 13:16 Комментировать

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой части сезона РПЛ.

- Что вам особенно запомнилось в 2023 футбольном году?

- Мне запомнился матч сборной России с Кубой. Запомнился тем, что сыграли с экзотической страной. А в целом, этот футбольный год прошел ровно. Хотя можно отметить, что «Зенит» начал нынешний чемпионат неважно, немного спотыкался. Зато в чемпионате сохранилась интрига. Нас ожидает борьба за чемпионство, и это здорово. За второе и третье место команды тоже поборются. Да и за сохранение прописки в РПЛ тоже. Хотелось бы, чтобы мое родное «Динамо» во второй части сезона выступило не так, как в прошлом году, когда претендовало на что-то, а потом рассыпалось.

- Команда - открытие сезона?

- Мне кажется, сейчас все идет так, как должно быть. «Краснодар» идет наверху таблицы, но он всегда на верхних строчках. Пока не готов выделить какую-то команду. Никто ярко не выстрелил.

- Лучший игрок первой части сезона?

- Мне понравились Тюкавин, Чалов Кордоба, Кассьерра, Нгамалё. Одного сложно выделить. Таких, как Халк, сейчас в РПЛ нет.

- Лучший тренер первой части сезона?

- Отмечу Ташуева и Юрана. С таким бюджетом из ничего они подняли свои команды в середину таблицы, одержав несколько побед. Юран вообще бьется с таким составом. Тут ведь от бюджетов многое зависит. В топ-клубе с сильным составом и они бы хорошо справились. А эти тренеры смогли поднять клубы с маленькими бюджетами.

- Главное разочарование сезона?

- Назову «Ахмат». Первая часть сезона у него не задалась. С приходом Ромащенко команда ожила, но потом была неудачная серия.

- Кто вылетит из РПЛ?

- Здесь вообще непонятно. Интрига будет до последнего тура. Хоть «Факел» и «Пари НН» сейчас поднялись в таблице, но в подвале будет борьба.

Реклама


- Каким будет топ-3 в конце сезона?

- «Зенит», «Краснодар» и «Динамо».

- Надо ли оставаться на системе «осень-весна»?

- Хотелось бы вернуться на «весна-осень», потому что ФНЛ и Вторая лига сейчас теряются. Для РПЛ нынешняя система проведения чемпионата идеальная: все спокойно, времени вагон, ничего менять не нужно, но для других лиг это тяжело. Особенно в переходной фазе, когда клубы повышаются в классе. Приходится за месяц собирать команду. Времени на это очень мало.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Сергей Ташуев Олег Терёхин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
13:38 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» не интересуется Лунёвым слухи
13:32 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о Глушенкове: «Думаю, что у нас растёт большой мастер»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Ненахов: «В следующем году хочется что-то уже выиграть»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал главное разочарование РПЛ в 2023 году
13:27 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Сарвели разочаровал, у него ничего не получается в «Локомотиве»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Разочарование года – пустые трибуны на матчах РПЛ
13:19 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал тройку лучших команд по игре в РПЛ
13:09 · Россия. Премьер-лига
Клуб Головина может перехватить игрока у «Зенита»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Камоцци считает, что Азмуну лучше вернуться в Россию
13:07 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Зенит» — главное разочарование сезона
13:03 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев назвал лучшего защитника РПЛ
12:56 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» интересуется защитником «Сантоса» Жоакимом слухи
12:44 · Россия. Премьер-лига
Тихонов высказался о шансах «Спартака» на чемпионство
12:36 · Россия. Премьер-лига
Андрей Тихонов оценил выступление «Спартака» в первой части сезона 1
12:35 · Россия. Премьер-лига
Кафанов сомневается, что в будущем кто-то сможет побить рекорды Акинфеева
Все новости
Рекомендуем