Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой части сезона РПЛ.

- Что вам особенно запомнилось в 2023 футбольном году?

- Мне запомнился матч сборной России с Кубой. Запомнился тем, что сыграли с экзотической страной. А в целом, этот футбольный год прошел ровно. Хотя можно отметить, что «Зенит» начал нынешний чемпионат неважно, немного спотыкался. Зато в чемпионате сохранилась интрига. Нас ожидает борьба за чемпионство, и это здорово. За второе и третье место команды тоже поборются. Да и за сохранение прописки в РПЛ тоже. Хотелось бы, чтобы мое родное «Динамо» во второй части сезона выступило не так, как в прошлом году, когда претендовало на что-то, а потом рассыпалось.

- Команда - открытие сезона?

- Мне кажется, сейчас все идет так, как должно быть. «Краснодар» идет наверху таблицы, но он всегда на верхних строчках. Пока не готов выделить какую-то команду. Никто ярко не выстрелил.

- Лучший игрок первой части сезона?

- Мне понравились Тюкавин, Чалов Кордоба, Кассьерра, Нгамалё. Одного сложно выделить. Таких, как Халк, сейчас в РПЛ нет.

- Лучший тренер первой части сезона?

- Отмечу Ташуева и Юрана. С таким бюджетом из ничего они подняли свои команды в середину таблицы, одержав несколько побед. Юран вообще бьется с таким составом. Тут ведь от бюджетов многое зависит. В топ-клубе с сильным составом и они бы хорошо справились. А эти тренеры смогли поднять клубы с маленькими бюджетами.

- Главное разочарование сезона?

- Назову «Ахмат». Первая часть сезона у него не задалась. С приходом Ромащенко команда ожила, но потом была неудачная серия.

- Кто вылетит из РПЛ?

- Здесь вообще непонятно. Интрига будет до последнего тура. Хоть «Факел» и «Пари НН» сейчас поднялись в таблице, но в подвале будет борьба.

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- Каким будет топ-3 в конце сезона?

- «Зенит», «Краснодар» и «Динамо».

- Надо ли оставаться на системе «осень-весна»?

- Хотелось бы вернуться на «весна-осень», потому что ФНЛ и Вторая лига сейчас теряются. Для РПЛ нынешняя система проведения чемпионата идеальная: все спокойно, времени вагон, ничего менять не нужно, но для других лиг это тяжело. Особенно в переходной фазе, когда клубы повышаются в классе. Приходится за месяц собирать команду. Времени на это очень мало.

Елена Григорьевская