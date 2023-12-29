Клуб Головина может перехватить игрока у «Зенита»

Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор пользуется спросом среди европейских клубов. Как сообщил футбольный агент Андре Кьюри, подписать южноамериканца хотят «Монако» и «Севилья».

«Мы продолжаем переговоры с «Зенитом» по трансферу Родриго. Но в игроке также заинтересованы «Севилья» и «Монако». В январе будет ясно», - передает слова представителя футболиста Sport24.

Сумма потенциального трансфера Нестора оценивается в 15 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 полузащитник сыграл 54 поединка за «Сан-Паулу». 23-летний игрок записал себе в актив два забитых мяча и восемь результативных передач.