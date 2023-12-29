Камоцци считает, что Азмуну лучше вернуться в Россию

Экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о перспективах нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна в итальянской «Роме».

«Вероятно, возвращение в Россию на данном этапе будет лучшим вариантом для Азмуна, так как в «Роме» он почти не получает игровой практики», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что 28-летний футболист выступает за «Рому» на правах аренды. Он принадлежит леверкузенскому «Байеру», с которым у него контракт до лета 2027 года.

В текущем сезоне Азмун принял участие в 12 играх Серии А, в основном выходя на замену, и смог отметиться одним забитым мячом.