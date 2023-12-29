Наумов: «Зенит» — главное разочарование сезона

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре «Зенита» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Из разочарований, наверное, назвал бы «Зенит». Его игра в осенней части чемпионата не очень нравилась: свое преимущество они воплотят, забьют мяч, начинают дурака валять», — цитирует Наумова Rusfootball.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет два зачетных балла.

Напомним, в первом круге команды сыграли между собой вничью – 1:1.