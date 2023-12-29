Игнатьев назвал лучшего защитника РПЛ

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев рассказал, кого считает лучшим защитником первой половины сезона РПЛ.

«Не считаю Алипа лучшим защитником РПЛ, лучший - Дуглас Сантос, он уже как свой в России. Хорошо, что есть такие иностранные футболисты, которые готовы служить нашему футболу», - приводит слова специалиста Legalbet.

В нынешнем сезоне Дуглас поучаствовал в 24 матчах «сине-бело-голубых», записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и находится на второй строчке в таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.