Питерский «Зенит» заинтересован в услугах защитника «Сантоса» Жоакима, об этом сообщает издание Goal.

По данным источника, команда с берегов Невы уже сообщила бразильской команде об интересе к игроку и в ближайшее время сделает официальное предложение.

Контракт 25-летнего футболиста с «Сантосом», который выбыл во второй дивизион, рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

В прошедшем сезоне Жоаким принял участие в 42 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.