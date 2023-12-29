Тихонов высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о перспективах столичного клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что впереди зимние сборы, к тому же у «красно-белых» тяжёлый календарь после возобновления чемпионата (матчи против «Зенита» и ЦСКА на выезде).

«Если «Спартак» удачно сыграет их, то будет шанс. Если нет, то, думаю, шансов уже не будет», - приводит слова Тихонова Sport24.

Подопечные Гильермо Абаскаля после 18 туров занимают пятое место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» восемь баллов.